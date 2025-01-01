Алёна Бронникова Предприятие в Прикамье продало курорту «Ключи» говядину с фиктивными документами Нарушения выявлены у трёх организаций и пяти индивидуальных предпринимателей Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило нарушения при оформлении документов несколькими юрлицами и ИП, осуществляющими деятельность в Прикамье. По информации ведомства, нарушители неправомерно оформляли ветеринарные документы на реализуемую мясную продукцию.

Несоблюдение требований было обнаружено специалистами 19 мая во время мониторинга компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Организациям и предпринимателям 23 мая были объявлены предостережения о недопустимости нарушений, регистрация в системе уполномоченных лиц приостановлена на срок от 20 до 50 дней.

Так, уполномоченное лицо троельжанского СПСПК «Агрохаус» оформило три транспортных ветеринарных документа на 2,6 т неупакованной охлаждённой говядины, не имея права оформлять данные документы на этот вид продукции. Мясо было продано ЗАО «Курорт «Ключи» и ООО «Комбинат школьного питания». Аналогичные нарушения выявлены у ООО «Галерея», ИП Половниковой В.П., Храмцовой А.О., Бушмелева И.Г., Самойлова С.В. и Пьянкова А.В.

В надзорном органе отметили, что выявленные факты являются нарушением правил по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, в том числе в электронной форме.

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