В 2024 году объём частных инвестиций в АПК Пермского края составил 1,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую неопределённость, высокое инфляционное давление и стоимость привлечения финансирования, в Прикамье сохраняется высокая инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса. Так, в 2024 году объём частных инвестиций в агропромышленный комплекс региона составил 1,4 млрд руб., рост по отношению к 2023 году составил более 7%.

«Важную роль играет поддержка реализации инвестиционных проектов со стороны федеральных и региональных органов власти. В Пермском крае сельхозпроизводители и организации отрасли при реализации инвестпроектов могут получить субсидии на возмещение части прямых понесённых затрат, направленных на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на маркировочное оборудование», — подчёркивает министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Так, по данным министерства региона, в прошлом году общий размер субсидии составил 351 млн руб. Средства были направлены 17 предприятиям Прикамья, которые реализовали 21 инвестиционный проект, в том числе по строительству и модернизации 10 молочных ферм на 3156 скотомест и 2 птичников на 365 тыс. голов, 9 объектов переработки зерна мощностью 19,2 тыс. тонн.

По итогам 2024 года федеральный отбор прошли 8 проектов.

Крупнейший из них — первая очередь строительства молочно-товарного комплекса на 3700 коров в Верещагинском округе, который реализует ООО «АП «Заря Путино». Также отбор прошли ООО «Ключи» — строительство двух ферм по выращиванию молодняка КРС молочных пород, каждая из которых рассчитана на 240 голов, и ООО «Юрковский» —строительство телятника на 240 голов. Общий объём поддержки составил более 250 млн руб. Часть затрат по возмещению покупки маркировочного оборудования на общую сумму почти 48 млн руб. получат ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «МасКо», ООО «ЮКМП» и ООО «Агрофирма «Труд».

В целом, на ближайшие три года в регионе сформирован реестр из 72 инвестиционных проектов с общим объёмом финансирования более 6 млрд руб. Реализация указанных проектов позволит увеличить мощность на более чем 20 тыс. скотомест, что обеспечит объём производства молока более чем на 150 тыс. тонн. Это означает, что у региональных переработчиков молока появится дополнительное сырьё от местных производителей и возможность нарастить производство, выйти на новые рынки, в том числе экспортные. В конечном счёте это должно способствовать развитию экономики нашего региона и обеспечению продовольственной безопасности.





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