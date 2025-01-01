Алёна Бронникова Преступная группа из 17 человек в Перми незаконно легализовала мигрантов Документы были сфальсифицированы для 200 иностранцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми полиция, УФСБ и СКР выявили преступную группу из 17 участников, занимавшуюся незаконной легализацией мигрантов. В данный момент ведутся расследования уголовных дел.

Как установило следствие, преступное сообщество действовало с 2021 по 2024 год совместно с директором международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН им. П. Лумумбы. Его подчинённые и сотрудники коммерческой организации подделывали документы для иностранцев по итогам экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ под видом оказания государственной услуги.

Работники коммерческой организации на территории Москвы, Пермского края, Тульской и Самарской областей подбирали тех, кто будет проводить тестирование, и агентов, которые находили мигрантов. Реальный уровень их знаний фальсифицировался, и они получали сертификаты для разрешений на работу и временное проживание, для получения вида на жительство и гражданства РФ.

«Сфальсифицированные экзаменационные материалы вместе с денежными средствами и копиями документов иностранных граждан и лиц без гражданства направлялись из территориальных локальных центров через коммерческую организацию в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого, достоверно зная о фальсификации, принимали решение о выдаче вышеуказанных сертификатов», — сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.

Всего за годы преступной деятельности фигуранты легализовали не менее 200 иностранных граждан. Всем участникам предъявлены обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой, с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Двое организаторов заключены под стражу, остальным выбрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Следователи и криминалисты занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

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