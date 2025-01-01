Алёна Бронникова К началу мая жители Прикамья оформили право собственности на 3328 частных домов Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За четыре месяца 2025 года Управлением Росреестра Прикамья на государственный кадастровый учёт было поставлено 3328 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства и ведения садоводства. Общая площадь построенного жилья составила 456,8 тыс. кв. м. По сравнению с АППГ количество построенных домов увеличилось на 12,6%.

Только в апреле на учёт было поставлено 662 объекта. Общая площадь домов составила 79,8 тыс. кв. м.

Дома в апреле были оформлены во всех муниципалитетах Пермского края, за исключением Кишертского и Красновишерского округов. Больше всего домов (247) традиционно построили жители Пермского муниципального округа и Перми (82). В Краснокамском округе зарегистрировано 44 дома, в Добрянском — 36, а в Чайковском — 32.

Более половины (51,8%) домов одноэтажные. На долю двухэтажных приходится 46,5% всех объектов. Для строительства чаще всего используются дерево и бетонные блоки.

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