Алёна Бронникова Соучредитель СЗ «Гипсополимерстрой» возведёт ещё один дом на Висиме в Перми Экспертиза выдала заключение на проект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Строительная экспертиза» выдало положительное заключение на проектную документацию по возведению многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения в пермском м/р Висим. Согласно информации, размещённой на сайте ЕГРЗ, новостройка появится на ул. Пролетарской, 101.

Заключение экспертизы было выдано 22 мая. Проект был разработан пермским ООО «ПСК «АФ-Проект». Возведением будет заниматься спецзастройщик «Платформа».

Краевое минимущество выдало разрешение на строительство в августе 2024 года. Как указано на публичной кадастровой карте, площадь участка составляет 4,6 тыс. кв. м. Здесь разрешена среднеэтажная жилая застройка. На сайте ЕИСЖС сообщается, что ООО «СЗ «Платформа» построило в 2022 году на Пролетарской, 119 пятиэтажный жилой дом комфорт-класса «Кедр».

По данным Checko, ООО зарегистрировано в 2020 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. По итогам прошлого года компания получила убыток в 424 тыс. руб.

Директором и учредителем является Сергей Волокитин. Он владеет строительной компанией «СЗ «СК Платформа», компанией по выращиванию однолетних культур «Русское поле», по оптовой торговле строительными и лесоматериалами «ТД Платформа». А также совместно с Вадимом Рышковым является учредителем строительных фирм «СЗ «Гипсополимерстрой» и «СЗ Лига Мастеров».

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