Сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели День клиента Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

В Перми специалисты регионального филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели традиционный День клиента, на котором рассказывали о работе компании и ответили на вопросы жителей.

С посетителями офиса продаж и обслуживания клиентов встретилась директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Козлова. Личная беседа с жителями позволяет отметить проблемы, волнующие клиентов, и в доступной форме ответить на интересующие их вопросы.

Чаще всего клиенты спрашивали о подготовке домов к отопительному сезону и взаимодействии энергетиков с управляющими компаниями при обслуживании тепловых сетей.

«В период летних гидравлических испытаний, так называемых «опрессовок», клиентов волнует отключение горячей воды. Сегодня мы рассказали жителям о целях этих работ», — сообщила Мария Козлова.

Она также отметила, что уточнять причины отключения горячей воды клиенты могут самостоятельно с помощью специализированного сервиса — Тепловой справочной службы. Для этого необходимо ввести адрес дома на странице сервиса, чтобы получить график отключения горячей воды, тепла и узнать о проводящихся ремонтных работах.

«Мы стремимся к прозрачности и цифровой доступности информации. Теперь каждый житель может оперативно узнать о причинах отключений в своём доме, оставить обращение и проверить статус своей заявки», — заключила она.

Аналогичные мероприятия по консультированию посетителей ежемесячно проходят в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском и Лысьве.

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