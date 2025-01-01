В Перми группа детей застряла на автовокзале из-за неработающей кассы Школьники планировали съездить на экскурсию в Юго-Камский Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 29 мая на пермском автовокзале дети не смогли отправиться из краевой столицы на экскурсию в п. Юго-Камский из-за проблем с кассой и продажей билетов.

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на маму одной из школьниц, она приехала вместе с группой школьников на центральный автовокзал, чтобы проводить свою дочь и других детей на экскурсию, однако 30 минут все стояли в очереди в уличную кассу возле ТЦ «Семь пятниц». Когда подошла их очередь, люди не смогли купить билеты. Причиной стали технические неполадки, рассказали сотрудники автовокзала.

Кроме детей, в этой ситуации оказались ещё около 10 взрослых, которые не смогли купить билеты и сесть на транспорт.

«Не смогла уехать целая толпа людей. В самом автобусе покупать билеты запретили, и он уехал полупустой. Дети простояли в очереди полчаса, а им сказали, что приходить надо было раньше», — пояснила пермячка.

Однако ситуация всё же разрешилась: людям продали билет внутри автовокзала. Но ребятам пришлось отстоять новую очередь.

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