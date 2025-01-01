В Перми ввели новую льготу для многодетных семей Пермяков освободят от земельного налога на один участок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Перми внесли изменения в Положение о земельном налоге на территории краевой столицы. Согласно поправкам, для многодетных семей вводится налоговая льгота в отношении одного земельного участка. Она будет действовать до достижения ребенком 18 лет, либо до 23 лет, если он учится на очной форме обучения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на департамент земельных отношений.

Отметим, речь идёт о земельных участках, предназначенных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. С инициативой об изменениях выступил департамент земельных отношений.

Чтобы получить льготу, нужно предоставить справку из организации, где учится ребёнок. Она должна подтверждать факт обучения по очной форме. Льгота распространяется только на участки, которые не используются в коммерческой деятельности. Изменения касаются многодетных семей, которые бесплатно получили земельные участки в собственность.

Новую налоговую льготу учтут при расчёте налоговых обязательств за 2024 год.

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