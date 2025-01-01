В Прикамье судья из Кунгура отметила 100-летний юбилей Ветерана Великой Отечественной войны Валентину Мочалкину наградили почётным знаком Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, судье Кунгурского городского суда в почётной отставке, ветерану Великой Отечественной войны и труженику тыла Валентине Мочалкиной 28 мая исполнилось 100 лет. По этому случаю ей вручили почётный знак Совета судей РФ «Ветеран судебной системы».

Награду Валентине Молачкиной вручил заместитель председателя Пермского краевого суда Олег Попонин.

«За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, многолетний добросовестный труд Президиум Совета судей Российской Федерации постановил наградить почетным знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран судебной системы» Мочалкину Валентину Фёдоровну», — отметил Попонин, вручая награду.

Валентина Мочалкина 30 лет посвятила служению правосудию. За свои заслуги она отмечена государственными и ведомственными наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», медалью Управления судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречную службу».

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