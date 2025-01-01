В Пермском крае простятся с участником СВО Эдуардом Самариным Он погиб в начале февраля этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Верещагинского округа, рядовой Эдуард Самарин. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Эдуард Самарин родился в с. Вознесенское 13 декабря 1990 года. Там же окончил Вознесенскую школу, а после работал в п. Менделеево на пилораме. В свободное время увлекался рыбалкой.

Военнослужащий погиб 5 февраля этого года. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

Церемония прощания с Эдуардом Самариным пройдёт 29 мая в 11:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества (ул. Трудовая, 4). Траурный митинг запланирован на 11:30.

В администрации выразили соболезнования всем родным и близким погибшего бойца.

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