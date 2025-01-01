Предпринимателя из Пермского края оштрафовали за хищение бюджетных денег Житель Кунгура оформил на знакомых фиктивные трудовые договоры и получил субсидию Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Кунгуре 33-летний индивидуальный предприниматель, владеющий кафе, гостиницами и парикмахерской, разработал преступную схему по хищению бюджетных денег. Однако в итоге сам же поплатился за мошенничество и выплатил крупный уголовный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСПП по Пермскому краю.

Бизнесмен оформил выплату субсидии, предусмотренной при трудоустройстве граждан, стоящих на учёте в органах службы занятости. Для этого мужчина фиктивно заключил со своими шестью знакомыми срочные трудовые договоры и попросил их номинально зарегистрироваться в центре занятости населения.

После этого предприимчивый кунгуряк сфабриковал пакет документов для контролирующих органов. На этом основании с бизнесменом заключили соглашение о выплате денег для частичной оплаты труда. Из бюджета региона на эти цели ему перечислили 406 тыс. руб.

Как выяснилось, никто из якобы трудоустроенных граждан фактически не работал и не появлялся на рабочих местах.

Суд признал организатора преступной схемы виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». С учетом того, что подсудимый добровольно вернул в бюджет украденные деньги, ему назначили наказание в виде уголовного штрафа 140 тыс. руб.

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