Алина Наумова В Прикамье привезли 10 тонн клубники и черешни Ягоды доставили из Республики Кыргызстан Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала 2025 года на территорию Пермского края поступило более 10 тонн свежей клубники и 0,5 тон свежей черешни из Республики Кыргызстан. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В понедельник, 26 мая, на территории Пермского края Россельхознадзор проконтролировал ввоз ягод. Специалисты регионального управления ведомства провели отбор проб и проверили товаросопроводительные документы.





По результатам лабораторного анализа, проведённого Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов в плодах не обнаружено. На продукцию также оформили акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающие право на использование и реализацию свежей клубники в торговых точках Пермского края.





В Управлении Россельхознадзора добавили, что в аналогичном периоде прошлого года свежая клубника и черешня в регион не поступали.

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