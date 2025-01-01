Пермское УФАС обнаружило подозрительную рекламу в ТРЦ «Планета» В отношении распространителя возбудили дело Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Во время мониторинга наружной рекламы специалисты Управления ФАС по Пермскому краю обнаружили подозрительную рекламу в ТРЦ «Планета». В частности, на территории торгового-развлекательного центра была установлена стойка с информацией, призывающей посетить зрелищное мероприятие.

При этом в рекламе не было указания на возрастную категорию, хотя информация привлекала внимание неопределённого круга лиц.

В ведомстве отметили, что закон «О рекламе» запрещает размещать рекламу без указания возрастной категории.

В связи с этими обстоятельствами Пермское УФАС возбудило в отношении распространителя рекламы (ООО «Ла терра») дело по признакам нарушения закона «О рекламе». Дело рассмотрят 16 июня. Если будет доказана вина компании, то ей грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

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