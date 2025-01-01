Алина Наумова В Перми суд аннулировал запись о смерти Живой мужчина числился как умерший с 2021 года Поделиться Твитнуть

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В Перми суд аннулировал запись о смерти 29-летнего мужчины, который во время медицинской комиссии узнал своём причислении к списку умерших.

Как сообщает Пермский краевой суд, мужчина посетил медицинскую комиссию летом 2024 года, но оказалось, что в базе данных медицинского учреждения «Промед» он числился как умерший с 2021 года. Запись о смерти была составлена на основании медицинского свидетельства, выданного Березниковским патолого-анатомическим отделением.





Индустриальный районный суд Перми установил, что в результате вскрытия действительно был установлен другой пациент, однако его личность не была должным образом проверена. Тело не было востребовано более двух недель, поэтому оно было захоронено за счет государства.





Суд отметил, что запись о смерти мужчины внесена в книгу записи актов гражданского состояния ошибочно. Решением суда запись о смерти заявителя аннулирована, справка о его смерти признана недействительной.

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