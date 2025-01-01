В Пермском крае в селе Неволино открылась модельная библиотека Учреждение уже принимает читателей Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В селе Неволино Кунгурского округа открылась первая модельная библиотека в рамках нового нацпроекта «Семья» — Неволинская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова. Сейчас сотрудники учреждения составляют план летних мероприятий, но библиотека уже принимает читателей.

В министерстве культуры Пермского края пояснили, что библиотека была открыта в 1909 году, и при разработке дизайна для преобразования было отражено историческое наследие Неволинского поселения. Так, на стенах залов расположены портреты и цитаты из стихотворений местного поэта Феофана Липатова.

Интерьер обновлённого учреждения учитывает потребности посетителей всех возрастов. Для младшей аудитории предусмотрено отдельное пространство для развивающих игр и изданий. Организовывать мероприятия для взрослых и детей можно в зале мероприятий с проекционным экраном и акустической системой. Планируется проводить встречи с писателями и театрализованные постановки.

Кроме того, в библиотеке создана студия со специальной литературой, интерактивным оборудованием и нейротренажёрами для поддержки детей с нарушениями речи. Вести коррекционно-развивающие занятия с ними будет логопед. Для родителей ребят будут проходить тематические встречи и мастер-классы.

Также в библиотеке установлены многоуровневые стеллажи и мягкие посадочные места, а книжный фонд пополнился более чем на 2 тыс. экземпляров изданий, в том числе и кунгурских авторов. Абонемент поделён на три функциональных блока: информационный уголок, площадку для ожидания и отдыха, зону оперативного обслуживания. Все помещения оснащены в соответствии с требованиями по созданию доступной среды для комфорта посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Добавим, что по модельному стандарту национального проекта в Пермском крае обновлены 40 библиотек. В этом году запланировано открытие еще четырёх.





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