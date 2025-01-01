Алина Наумова Только 37% пермяков считают себя высокоэффективными на работе Это на 22% меньше, чем России в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в I квартале 2025 года провели опрос среди соискателей и выяснили, насколько работники продуктивны и какие инструменты используют для повышения своей эффективности на работе.

Как показали результаты опроса, лишь треть (37%) опрошенных жителей Пермского края уверены в своей высокой производительности труда. Это на 22% меньше, чем по России в целом. Ровно половина респондентов считает, что у них средняя эффективность на работе.





Еще 13% респондентов заявили, что не интересовались данной темой, но хотели бы, чтобы компания замеряла их эффективность. Больше всего в этом заинтересованы работники до 24 лет. Эта же категория реже других отмечала высокую производительность на работе.





Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова подчеркнула, что 85% опрошенных, считающих себя высокоэффективными на работе, представители среднего и высшего менеджмента. Реже всего на свою высокую производительность указывали представители рабочих профессий (53% положительных ответов).





Почти половина (45%) опрошенных для повышения своей эффективности записывают задачи на бумаге, на стикерах, 39% ведут общение с коллегами в рабочих чатах, а 29% расставляют задачи по приоритетности. Каждый пятый (21%) начинает день с самой сложной задачи, лишь 11% используют программы по тайм-менеджменту.

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