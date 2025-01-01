В Прикамье выявлено более 13,4 тысячи незаконных точек подвесов на опорах ЛЭП Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Науменко, пермский филиал «Россети Урал»

В апреле и мае 2025 года энергетики пермского филиала «Россети Урал» выявили порядка 13,4 тыс. точек незаконных подвесов волоконно-оптического кабеля. Демонтировано более 400 точек подвесов, так как их собственники не признали факт размещения своего имущества на опорах линий электропередачи филиала «Пермэнерго» либо уклонились от заключения договоров.

Очередной рейд по выявлению несанкционированного монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) прошёл в Индустриальном районе Перми, а именно в микрорайонах Авиагородок, Балатово и Нагорный. Специалисты демонтировали 46 точек незаконных подвесов ВОЛС с 23 опор воздушных линий электропередачи 10 кВ. Также 46 точек незаконных подвесов ВОЛС сняты с 23 опор в п. Жебреи Пермского муниципального округа, 80 незаконных подвесов с 52 опор устранено в Култаево.

Всего с начала 2025 года в зоне ответственности пермского филиала «Россети Урал» зафиксировано более 37 тыс. подобных нарушений.

За 2024 год энергетики филиала «Пермэнерго» выявили порядка 57 тыс. точек незаконных подвесов ВОЛС. При этом легализовано почти 49 тыс. точек доступа.

Необходимо отметить, что несанкционированный подвес на объекты электросетевого хозяйства стороннего оборудования затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи и, как следствие, может привести к нарушению электроснабжения потребителей.

Чреваты такие действия и несчастными случаями. Совсем недавно в одном из регионов страны во время подвеса линии связи на опору один из монтажников плечом коснулся токоведущего элемента высокого напряжения, в результате чего получил смертельный удар током. Работы выполнялись без согласования с сетевой организацией, без отключения подачи напряжения.

Пермский филиал «Россети Урал» продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов незаконного размещения ВОЛС на опорах линий электропередачи.

Напоминаем, размещение оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможно только по согласованию с сетевой организацией.

Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам предоставления доступа к инфраструктуре филиалов «Россети Урал» для размещения сетей электросвязи можно на официальном сайте компании. Также получить информацию можно по телефону горячей линии 8-800-2200-220 (звонок бесплатный).





Реклама. ПАО "Россети Урал". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8ggbKTCScFpHZ8gR4cqndXka8uj8XEfC52f4EFxQR6uCK3QtoN

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.