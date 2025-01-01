За пять лет в Прикамье построено более 4 тысяч газопроводов Регион находится в тройке лидеров по темпам догазификации Поделиться Твитнуть

Во время ежегодного послания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о развитии в регионе жилищно-коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что эта сфера требует постоянного внимания.

Дмитрий Махонин сообщил, что для дополнительной поддержки муниципалитетов в части комплексного обновления коммунальных систем направляется федеральное и региональное финансирование. По проекту «Чистая вода» в Перми, Гремячинске, Лысьве, Карагайском, Краснокамском, Октябрьском, Ординском, Осинском и Чусовском округах реализовано 10 проектов по реконструкции систем подготовки и очистки воды. Более чем в 25 территориях Прикамья построено и отремонтировано 460 км сетей водо- и теплоснабжения, модернизированы 79 котельных. В планах на ближайшую трёхлетку — замена ещё 200 км сетей и модернизация 18 котельных в 21 муниципалитете.

Глава региона сообщил также, что по темпам догазификации на протяжении последних четырёх лет Пермский край входит в тройку лидеров по стране. За пять лет построено более 4 тыс. км газопроводов, плюсом газифицированы 137 населённых пунктов. При этом газ проводится в северные территории Прикамья, где ранее его не было.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Понимаем, что подключение к газу — серьёзная финансовая нагрузка для семей. Поэтому приняли решение дополнительно поддержать всех жителей, проживающих в газифицированных населённых пунктах. Подключаем газ «до конфорки» полностью за счёт краевого бюджета. Бесплатно проводим наружные и внутридомовые сети, ставим прибор учёта и газовую плиту. Такой меры поддержки нет ни у одного региона.

Что касается благоустройства территорий, то по нацпроектам и при поддержке региона в Пермском крае обновлены 2 тыс. дворовых и общественных пространств во всех муниципалитетах Прикамья, по проекту «Комфортный край» в малых населённых пунктах обустраиваются тротуары и уличное освещение. По качеству городской среды Пермь занимает четвёртое место, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Казани.

Дмитрий Махонин напомнил также, что работа в этом направлении отмечена на федеральном уровне. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поддержал проведение в Прикамье Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Как отметила Елена Ермолина, директор Института территориального планирования Пермского края, отличие Пермского края заключается в выстроенной системе комплексного подхода к развитию территорий.

«Благодаря тому, что губернатор находится в постоянном диалоге с жителями, в проекты закладывается именно то, что нужно людям: благоустройство улиц и общественных пространств, ремонты фасадов и коммунальной инфраструктуры, озеленение, архитектурная и ландшафтная подсветка», — добавила она.





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