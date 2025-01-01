Алина Наумова В конце августа в Перми пройдёт фестиваль «Просвет» Главная тема – «Парк будущего» Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С пятницы, 29 августа, по субботу, 31 августа, в Перми пройдёт IV фестиваль света и медиаискусства «Просвет». Главной темой мероприятия станет «Парк будущего», сообщает телеграм-канал in vino papulos.

Как отметил продюсер фестиваля Андрей Михайловский, тема является актуальной для Перми, учитывая, что в городе реализуется проект «Зелёное кольцо». В настоящее время завершается отбор художников, которые примут участие в программе.





«Самое время вместе с художниками поразмышлять, какими могут быть парки в городах будущего, как выглядит синергия мегаполиса, человека и природы. Именно поэтому площадками фестиваля, где художники будут создавать свои творения, станут Балатовский парк и долины малых рек», — подчеркнул Михайловский.





Организатором фестиваля выступает gs team при поддержке Министерства культуры Пермского края.





Впервые «Просвет» прошёл в Перми в 2019 году. Тогда в мероприятиях приняли участие 18 художников, а площадки посетило более 25 тыс. человек. Министр культуры Пермского края Алла Платонова отмечает, что фестиваль стал брендом для жителей Прикамья и профессионального сообщества.





В этом году фестиваль впервые состоится в тёплое время года, кроме того, будет включать в себя образовательно-просветительскую часть.

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