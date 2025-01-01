Алёна Бронникова В Пермском крае к 2030 году построят ещё 110 образовательных и медицинских объектов В планах также – ремонт более 300 учреждений Поделиться Твитнуть

Дарья Крутикова

В Пермском крае к 2030 году планируется построить 177 объектов образования, здравоохранения и спорта, из них — 110 школ, детских садов, объектов для СПО и медучреждений. Капитальный ремонт социальной инфраструктуры запланирован в 378 объектах, а также 67 спортивных.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, выступившего 28 мая с ежегодным посланием, Пермский край за последние пять лет совершил прорыв в строительстве новых образовательных объектов: всего было построено 36 школ и 27 детских садов, в них пошли 27 тыс. детей. Ремонт был проведён в 358 объектах, капитальный ремонт — в 21 школе. В планах до 2030 года — построить ещё 60 школ и детских садов и отремонтировать 195 объектов.

По итогам 2024 года регион стал лидером по качеству школьного образования, а доступность дошкольного образования составила 100%. Доступность дополнительного образования выросла с 2020 года с 77 до 98%.

За пять лет было открыто восемьу новых объектов для учреждений среднего профессионального образования, в ближайшие пять планируется строительство ещё 28 и комплексный ремонт 40 объектов для СПО, а также капремонт 23 объектов высшего образования.

В сфере здравоохранения было возведено 23 крупных объекта, 193 фельдшерских акушерских пункта и врачебных амбулаторий, в планах — строительство ещё 22 объектов, в том числе краевого онкоцентра на 550 мест, и ремонт 120 объектов.

В регионе удалось привлечь 1,5 тыс. студентов в сферу здравоохранения, а также 1,5 тыс. педагогов.

В сфере спорта было построено и отремонтировано 632 объекта, запланированы ремонт 60 и строительство ещё 67 крупных объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжная инфраструктура, спорткомплексы, бассейны и ледовые арены.

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