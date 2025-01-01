Алёна Бронникова Через пять лет в Прикамье планируют добиться сортировки 100% объёма ТКО Объём опасных выбросов и неочищенных вод к 2036 году снизят в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье к 2030 году власти намерены добиться сортировки 100% объёма твёрдых коммунальных отходов и их захоронения — не более 50%. О планах рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ежегодном послании.

Он отметил, что экологическое благополучие, зелёная экономика и современное сельское хозяйство являются важными факторами для реализации стратегии развития региона. Так, для улучшения экологических показателей к 2036 году запланировано двукратное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ предприятиями и объёма неочищенных сточных вод. На особом контроле краевого правительства также лесной фонд и развитие особо охраняемых природных территорий.

Для развития сельского хозяйства планируется в течение ближайших трёх лет субсидировать 79 инвестпроектов агропромышленного комплекса на общую сумму более 6 млрд руб. За прошедший период был поддержан 191 проект. За счёт субсидирования лизинга предприниматели смогут обновить почти 600 единиц сельхозтехники. Цель — к 2030 году увеличить объём производства сельхозпродукции региона на 25%.

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