Алёна Бронникова ВРП Пермского края за пять лет вырос почти в два раза Показатель достиг 2,6 трлн рублей Поделиться Твитнуть

За пять лет экономика Пермского края выросла почти в два раза. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своём ежегодном послании, по итогам года валовой региональный продукт (ВРП) достиг 2,6 трлн руб., что на 1,2 трлн руб. выше показателя 2020 года.

«Пермский край уходит от приоритета добывающей промышленности. Активно развиваются обрабатывающие отрасли, машиностроение. Доля сырьевого сектора в ВРП составляет 25%, а обрабатывающего — 30%. С 2020 года объём производства в обрабатывающем секторе вырос в 1,4 раза», — сообщил глава региона.

Кроме того, с 2020 года консолидированный бюджет Прикамья вырос в 1,6 раза, до 313 млрд руб. Расширяется производство пермских товаров, услуг и технологий, оказывается поддержка предприятиям, которые ориентированы на экспорт. Региональные компании работают более чем со 100 странами мира, в том числе Китаем, Индией, ОАЭ и пр. За пять лет в регионе было реализовано более 300 инвестпроектов. Количество предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 11%, до 105 тыс., налоговые поступления от них удвоились, достигнув показателя в 60 млрд руб.

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