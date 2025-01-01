Из пермского аэропорта отменили и задержали несколько рейсов в Москву Ограничения связаны с атакой украинских БПЛА на Подмосковье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 28 мая из аэропорта Большое Савино в Перми отменены и задержаны рейсы в Москву в связи с ночной атакой украинских беспилотников на Подмосковье.

Как следует из данных онлайн-табло, были отменены два рейсы авиакомпании «Аэрофлот» СУ-1657 и СУ-1201, которые должны прибыть в столичный аэропорт Шереметьево.

Кроме того, задержаны ещё три рейса в Москву: два из них на самолётах авиакомпании «Победа» в аэропорт Внуково и в Шереметьево и один «Аэрофлота» — в аэропорт Шереметьево.

Как сообщал ранее представитель Росавиации, ограничения в нескольких московских аэропортах вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.

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