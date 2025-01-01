В зоне боевых действий спецоперации погиб командир отделения батальона разведки ВДВ Дмитрий Макаров Военнослужащего похоронят в Еловском округе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Еловского округа

В ходе СВО погиб житель Еловского округа Дмитрий Макаров, который был командиром отделения разведывательного батальона войсковой части ВДВ. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на местные власти.

Дмитрий Макаров родился 22 февраля 1996 года в д. Бардабашка Бардымского района в многодетной семье. В школьные годы молодой человек увлекался теннисом, волейболом, футболом и лёгкой атлетикой. После окончания школы поступил в краевой многопрофильный техникум в Перми, где получил профессию слесаря по ремонту автомобилей и оператора заправочной станции. За годы учёбы в техникуме получил дополнительную специальность «электросварщик».

В мае 2015 года его призвали в ряды Вооружённых сил РФ, а после армии он работал жестянщиком на заводе «Теплов и Сухов».

В 2024 году у него появилась дочь, но в начале ноября того же года он заключил контракт с Минобороны РФ и стал участником спецоперации. Служил командиром отделения батальона разведки войсковой части ВДВ и погиб в бою 24 февраля этого года.

Военнослужащего похоронят в Еловском округе. Гражданская панихида состоится 29 мая около здания Сугановского СДД в с. Суганка. Прощание пройдёт в 12:00. Затем, в 12:30, запланирован траурный митинг, а в 13:00 — отпевание. Поминальный обед пройдёт в 14:00 в здании Сугановского СДД.

Местные власти выразили соболезнования маме, брату, жене и дочери погибшего.

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