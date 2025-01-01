В Индустриальном районе Перми на время запуска нового водовода отключат воду Жителей просят сделать необходимый запас воды Поделиться Твитнуть

С 10:00 30 мая до 10:00 31 мая в части Индустриального района Перми будет отключено холодное водоснабжение, сообщает «НОВОГОР-Прикамье».

Ограничение связано с запуском на ул. Карпинского нового водовода, который будут подключать к централизованной сети.

Как сообщают в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, без воды останутся дома по следующим адресам:

— ул. Стахановская, 9, 10, 10а, 13, 15, 31, 40а, 54в;

— ул. Карпинского, 17, 25, 27;

— ул. Левченко, 6;

— ул. Л. Толстого, 10, 25, 33;

— ш. Космонавтов, 111 (ввод со стороны ул. Стахановской), 115 (ввод со стороны ул. Стахановской);

— ул. Капитана Гастелло, 10 (без воды левый ввод).

Также пониженное давление будет наблюдаться в микрорайонах Парковый, Светлый, Данилихинский и по адресам:

— ул. Стахановская, 29, 45, 45б, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 57;

— ул. Карпинского, 12;

— ул. Снайперов, 1а, 3а, 8;

— ул. Чайковского, 9, 17;

— ш. Космонавтов, 137, 173а-181, 189-195 (нечёт.); 158-162;

— ул. Одоевского, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28;

— ул. Мира, 92, 92а;

— ул. Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27.

В компании просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее сделать необходимый запас воды.





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