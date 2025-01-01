Коллектив «Азота» отметил свой профессиональный праздник Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках празднования Дня химика были подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Награды получили 245 человек.

Трое сотрудников получили орден «За заслуги перед химической индустрией России» II степени от Российского союза химиков, пятеро — Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ. За целеустремленность, трудолюбие и профессионализм награды Российского союза химиков получили 8 представителей «Азота». Звание «Заслуженный азотчик» за высокие производственные показатели, многолетний труд и верность делу было присвоено 10 сотрудникам.

Кроме того, четыре сотрудника получили благодарственное письмо администрации города Березники. Ещё трое были награждены дипломом им. А.И. Жикина, который вручается за внедрение современных методов работы в производственном процессе и высокий уровень профессиональных знаний.

Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам предприятия и работникам, получившим свидетельства о занесении портретов на Доску почёта филиала и подразделений, Почётные грамоты филиала. Портреты троих сотрудников занесены в Книгу почёта.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— День химика — особый праздник для всех, кто связал свою жизнь с химической промышленностью. Мы чествуем лучших из лучших — тех, кто своим трудом, знаниями и преданностью профессии делает «Азот» сильнее. Благодарю всех за профессионализм и вклад в общее дело. Вместе мы движемся вперёд, сохраняя традиции и внедряя передовые решения.

В День химика более 4 тыс. сотрудников и членов их семей собрались на празднике Family Forest Fest 2025, который состоялся на поляне спортивного комплекса «Летающий лыжник». Программа мероприятия была посвящена теме морского путешествия. Гости праздника в течение дня участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах и квестах. В качестве подарка к профессиональному празднику были организованы выступления творческих коллективов.





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