В 2026 году в Пермском крае капитально отремонтируют 28 школ В Прикамье обсудили реализацию нацпроекта «Молодёжь и дети» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края под председательством главы региона Дмитрия Махонина большой блок вопросов был связан со сферой образования. В частности, были представлены доклады о реализации в Прикамье нацпроекта «Молодёжь и дети», федерального проекта «Россия — страна возможностей» и регионального проекта «Всё лучшее детям».

Как сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, проект «Всё лучшее детям» является частью национального проекта и предусматривает шесть направлений. Два из них — строительство и капитальный ремонт школ. Так, в текущем году после капремонта планируется сдать 12 объектов, два из них — Бабкинская школа в Кукуштане и школа №11 в Кизеле — уже готовы к приёму учеников. К 1 сентября откроется школа в Лысьве. В 2026 году будут сданы 28 школ, в 2027 году — 27 среднеобразовательных учреждений. Также в регионе идёт строительство шести школ, четыре из них планируется ввести в текущем году, при этом школа на ул. Ветлужской в Перми уже открыта.

Ещё одно направление — оснащение мастерских по предметам «Труд» (технология) и «Основы безопасности и защиты Родины». За три года реализации регионального проекта обновили оборудование в мастерских для мальчиков в 40 школах Пермского края. В текущем году будет закуплено оборудование для 190 школ, планируется создание трёх ресурсно-методических центров. В 2026 году соответствующее оснащение появится во всех школах Прикамья.

Для развития доступности дополнительного образования в регионе созданы и работают 350 профильных классов, 135 центров образования «Точка роста», 7 центров цифрового образования «ИТ-куб», 6 детских технопарков «Кванториум».

Также в Пермском крае регулярно проходят мероприятия для выявления талантов, школьники принимают активное участие в олимпиадном движении. Дети могут самостоятельно инициировать проекты по программе «Дети решают!», в рамках проекта «На связи!» создаются кружки радиотехнической связи.

Спортивные клубы по единоборствам или спортивным играм, театральные объединения в разных направлениях работают на базе всех школ региона. В 32 муниципалитетах по совместному с Театром-Театром проекту «Театр в школы» 5 мобильных спектаклей уже посмотрели более 7 тыс. учеников. В целом, по словам Раисы Кассиной, в кружках и секциях занимаются более 330 тыс. детей.

Министр отметила также, что «практически в каждом образовательном учреждении мы создали центры детских инициатив, военно-патриотические клубы, медиа-центры, музеи, первичные отделения Движения Первых, классы «Орлята России».

Во время заседания руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина рассказала о проекте «Россия — страна возможностей», одним из ключевых направлений которого является развитие молодёжной инфраструктуры. В Прикамье создаются современные пространства для различных видов деятельности: наставничества, командной, проектной и волонтёрской работы. Поддержка молодёжи идёт через акселерационные и образовательные программы.

«Также в числе приоритетных задач — расширение участия молодёжи региона в конкурсах, форумах, олимпиадах и карьерных треках. Развивается система наставничества, растёт количество участников добровольческих и предпринимательских инициатив», — сообщила Юлия Баландина.

В 2024-2025 годах молодёжь получила возможность принимать участие в инициативном бюджетировании и предлагать собственные проекты, направленные на развитие сёл и городов.

В завершение докладов Дмитрий Махонин отметил, что необходимо развивать молодёжные центры в муниципалитетах.

«Важно, что они будут появляться в небольших, но значимых территориях Пермского края, таких как, например, село Карагай. Молодёжи у нас много, и необходимо предоставлять ей возможность и места заниматься творчеством. Поэтому давайте усиливать работу в этом направлении», — акцентировал губернатор.





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