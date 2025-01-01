Дом.ру банк запустил новое мобильное приложение для физических лиц Приложение уже доступно в App Store и RuStore Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Дом.ру банк выпустил полностью обновлённое приложение для розничных клиентов с ярким современным дизайном в фирменном стиле Дом.ру.

Новое приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, повышенной производительностью, удобной навигацией с быстрым доступом к разделам и расширенным функционалом. Так, например, пользователи смогут получать полезную информацию и узнавать об актуальных предложениях из сториз на главной странице мобильного банка.

Уже сейчас в приложении Дом.ру банк можно совершать самые востребованные операции:

— открытие вкладов и цифровой карты в один клик;

— переводы между своими счетами, по номеру карты и счёта;

— переводы по системе СБП;

— переводы по номеру телефона внутри банка.

Сервис будет постоянно обновляться, совершенствоваться и пополняться удобными опциями.

При первом входе в приложение нужно ввести номер телефона, серию и номер паспорта и код из СМС. Следующий вход будет возможен при вводе шестизначного кода или по биометрии.

Приложение Дом.ру банк доступно к скачиванию на платформах App Store и RuStore.

По вопросам работы мобильного банка, а также с замечаниями и предложениями можно обратиться в любой офис для розничных клиентов и по тел. 8-800-100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.





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