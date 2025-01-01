Алёна Бронникова В Пермском крае упразднят инспекцию по экологии и природопользованию Решение прокомментировали в минприроды Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае упразднят региональную Государственную инспекцию по экологии и природопользованию. Соответствующий указ губернатор Дмитрий Махонин подписал 19 мая.

В документе сообщается, краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии становится правопреемником по обязательствам, возникшим в результате судебных решений, связанных с деятельностью инспекции. Её функции будут также переданы министерству.

«Упразднение Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края сделано для оптимизации работы и улучшения контроля над природными ресурсами. Полномочия инспекции будут переданы Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, что позволит централизовать процессы и повысить эффективность надзора», — пояснили «Новому компаньону» в ведомстве.

В течение трёх месяцев краевое правительство должно обеспечить ликвидационные процедуры, обеспечить непрерывность передаваемых функций, принять меры по решению финансовых и материально-технических вопросов.

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