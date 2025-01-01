Алина Наумова Только 50% должников из Прикамья выплачивают алименты детям В ФССП составили портрет неплательщика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы Пермского края составили типичный портрет должника по алиментным обязательствам. ФССП проанализировала данные 17 тыс. исполнительных производств, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным, количество мужчин, которые не оплачивают алименты, составляет 79,5%, оставшиеся 20,5% — женщины.





Самым молодым неплательщиком среди мужчин стал 18-летний юноша из Краснокамска, а самому старшему — 73 года. Последний является жителем Перми.





Статистика среди женщин другая: самым молодым неплательщицам 19 лет, они проживают в Кунгуре, Усолье, Березниках и Лысьве, а самой возрастной нарушительнице 59 лет, она живёт в Бардымском районе.





Таким образом, средний возраст родителей-должников — 39-45 лет. Однако только 50% из них имеют официальный доход и выплачивают алименты. Другая половина должников не хотят работать и содержать своих детей в добровольном порядке или намеренно скрывают источники дохода, отметили в ведомстве.





За 4 месяца 2025 года судебные приставы Пермского края взыскали порядка 569 млн руб. алиментов, что почти на 30% больше, чем в АППГ.





«Эффективными мерами, побуждающими неплательщиков погасить долги, остаются временные ограничения их прав. На сегодняшний день не могут выехать за пределы России почти 13 тыс. пермяков, имеющих задолженности по алиментам. Более 2 тыс. должников не имеют права садиться за руль», — подытожили в УФССП.





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