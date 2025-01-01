В Республике Татарстан изучают наработки пермских энергетиков Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского филиала ПАО «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» посетил заместитель председателя государственного комитета по тарифам Республики Татарстан Сергей Павлов. В визите приняли участие представители Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Гостям продемонстрировали наработки прикамских специалистов по внедрению современных технологий. В ходе встречи энергетики презентовали опыт по цифровизации процессов теплоснабжения и переходу территорий в ценовую зону теплоснабжения.

«Применяемая в Перми система цифровизации теплоснабжения является передовым опытом ПАО «Т Плюс». Здесь реализован комплексный подход к оценке параметров, мониторинга действий персонала и работы с клиентами. Такой опыт внедрения единого комплексного программного продукта, безусловно, перспективен для транслирования в нашем регионе», — отметил Сергей Павлов.

Помимо модернизации технологических процессов, в Пермском крае реализован новый подход к ценообразованию в энергоотрасли. Ценовая зона теплоснабжения введена в Перми, Краснокамском, Березниковском и Чусовском муниципальных округах, Чайковском городском округе. Новая модель рынка теплоснабжения позволила увеличить инвестиции в отрасль и проводить системное обновление тепловых сетей и теплоисточников.

«Опережающее развитие теплоснабжащей инфраструктуры обеспечивается, в том числе, переходом Перми и других городов Прикамья в ценовую зону теплоснабжения. Также энергетики отвечают за ежегодную подготовку теплосетей, ТЭЦ, котельных, насосных станций и центральных теплопунктов к несению нагрузок в отопительном сезоне. Это обязательства перед жителями и органами власти, которые неукоснительно выполняются», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

По итогам визита стороны договорились о развитии сотрудничества и обмене опытом между Пермским краем и Республикой Татарстан в 2025 году.





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