Алина Наумова Почти 80% пермяков предпочитают автомобили с пробегом Главный критерий — низкая цена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среди жителей Пермского края был проведён опрос о предпочтениях при покупке автомобилей. Результаты показали, что 79% пермяков планируют приобрести подержанное авто.

По информации центра аналитики и исследований МТС AdTech, покупка поддержанных автомобилей в 68% случаев обусловлена низкой ценой, а 22% людей интересуют марки, которые покинули российский рынок. Только 21% опрошенных готовы купить новую машину.





Основными факторами при выборе подержанного автомобиля стали его хорошее состояние, что отметили 88% респондентов, доступная цена — 82%, а маленький пробег — 45%. Желания по марке и комплектации автомобиля указали всего 36% и 20% соответственно.





При этом 36% пермяков готовы рассматривать автомобили возрастом от 3 до 5 лет и старше 5 лет. Автомобили от 1 до 3 лет интересуют 23% опрошенных, и только 6% рассматривают подержанные машины не старше года.





Аналитики выяснили, что 39% опрошенных уже владеют автомобилем. 28% планируют купить машину в будущем, из них 16% ждут улучшения ситуации на рынке. 67% респондентов копят средства на автомобиль, только 20% готовы брать кредит, а 11% готовы взять машину в трейд-ин с доплатой. Каждый третий участник опроса не планирует приобретать и не имеет на данный момент автомобиль.

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