Алёна Бронникова УК в Прикамье подделала протокол и незаконно перевела на спецсчёт 580 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Собственники многоквартирного дома на ул. Октябрьской в Чусовом обратились в прокуратуру Прикамья, сообщив о нарушении управляющей компанией требований жилищного законодательства. По факту обращения была проведена проверка. Об этом сообщает «Рифей».

Надзорный орган установил, что УК направила в Фонд капитального ремонта заявление о переводе на специальный счёт более 580 тыс. руб., собранные жильцами на проведение капитального ремонта дома. К заявлению были приложены протокол общего собрания собственников помещений и бюллетени голосовавших.

«В ходе опроса жителей дома установлено, что они участие в общем собрании не принимали и не голосовали по вопросам повестки данного собрания, подписи в бюллетенях голосования и иных документах не проставляли», — сообщили в краевой прокуратуре.

По результатам проверки материалы были направлены в органы предварительного расследования. Принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). Прокуратура взяла расследование на контроль.

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