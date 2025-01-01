Алина Наумова В Прикамье приостановили работу китайской столовой Заведение закрыли из-за антисанитарии Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В д. Хмели Пермского края приостановлена деятельность столовой китайской еды. По словам ГУФССП России по Пермскому краю, заведение нарушало нормы СанПин.

В ведомстве сообщили, что в столовой по адресу ул. Шоссе Космонавтов, д. 328Е/3 не проводился контроль за соблюдением технологических процессов, продукция принималась и хранилась без необходимых маркировок, а в цехе было недостаточное количество моечного оборудования и инвентаря. При проверке также обнаружилось, что стены и потолки столовой были покрыты жиром, в углах скапливалась паутина, а на полках и бутылках со специями лежала пыль и грязь.





Суд признал ИП виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановки деятельности столовой на 80 дней.





Для исполнительного производства судебные приставы выехали по месту нахождения столовой и опечатали двери. Собственник заведения предупреждён об административной ответственности.





В ГУФССП по Пермскому краю добавили, что на протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки.

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