Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в 2025 году пройдёт Всероссийский форум рабочей молодёжи Все события программы «Пермь – молодёжная столица России» собраны на специальном портале Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Как сообщила на заседании правительства Пермского края 27 мая глава краевого агентства по делам молодёжи Юлия Баландина, в этом году Пермь примет у себя Всероссийский форум рабочей молодёжи.

XIII всероссийский форум рабочей молодёжи «Человек труда» состоится 2 – 8 июля. На него съедутся молодые представители рабочих профессий со всей Российской Федерации. В программе форума – грантовые защиты, обмен знаний с единомышленниками, возможность ознакомиться с крупными промышленными предприятиями Пермского края, в том числе и с возможностью трудоустройства.

Форум «Человек труда» – одно из флагманских событий программы «Пермь – молодёжная столица России», в рамках которой в нынешнем году в столице Прикамья состоится более 100 значимых событий. Как сообщила на заседании правительства Юлия Баландина, программу удалось собрать на едином портале «Пермь – молодёжная столица России». Там публикуются событийная линейка и афиша программы; там же можно познакомиться с порталом молодёжных центров Пермского края, забронировать их для посещения, подать заявку на участие в разных форумах – всероссийских, региональных, муниципальных.

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