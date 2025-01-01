Глава Мотовилихинского района Перми рассказал о реализации двух приоритетных проектов Чиновник выступил с докладом перед депутатами гордумы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании Пермской городской думы глава Мотовилихинского района Андрей Чернятьев рассказал о приоритетных проектах «Исторический кластер «Старая Мотовилиха» (Мотовилихинский Патриотический) и «Студенческий кампус Мотовилихи» (Мотовилихинский Молодёжный).

Первый проект направлен на сохранение исторической памяти и аутентичности района, повышение его туристической привлекательности. Второй проект призван создать современную, комфортную и многофункциональную среду для студентов и молодёжи на территории ул. Крупской и бульвара Гагарина.

По словам главы района, в прошлом году была разработана и утверждена концепция проекта «Исторический кластер «Старая Мотовилиха», а также туристический маршрут, в который входит пять основных исторических локаций. Кроме этого были разработаны концепции сквера им. Борцов Революции, склона горы Вышка и места отдыха у воды «Мотовилихинский пруд».

В этом и следующих годах планируется благоустроить территорию Мотовилихинского пруда, отремонтировать сквер им. Борцов Революции и склон горы Вышка. Также районные власти должны закончить разработку концепции сквера по ул. Хрустальной и провести пробные экскурсии и просветительские мероприятия.

По второму проекту, который касается строительства студенческого кампуса, в прошлом году была разработана и утверждена концепция. В этом году началось формирование плана мероприятий на территории кампуса. Будут направлены заявки и финансово-экономического обоснования на проведение мероприятий, отметил глава Мотовилихи.

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