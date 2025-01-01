В Пермском крае на развитие Горнозаводска направят более 90 млн рублей Половина средств предусмотрена на сферы образования, культуры и спорта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Власти Пермского края, администрация Горнозаводского округа и ООО «Горнозаводскцемент» подписали протокол о взаимодействии, предусматривающий конкретные мероприятия по социально-экономическому развитию Горнозаводска. Общий объём выделяемых средств превышает 90 млн руб.

Из них 46 млн руб. будет направлено на развитие спорта, культуры и образования. Так, запланирован ремонт средней школы №1, закупка оборудования для бассейна, обновление веранды в детском саду №5 и приобретение приза для победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года».

Традиционно финансирование будет направлено на организацию и проведение мероприятий к Дню защиты детей, Дню города, Дню строителя. Также в сфере культуры запланированы ремонты Дома культуры им. Л.И. Бэра, детской школы искусств, здания центральной городской библиотеки.

Возле детского центра «Юность» продолжится обустройство скейт-парка, состоятся такие спортивные мероприятия, как открытый городской забег под девизом «Главная цель — здоровье с AKKERMANN», турнир по мини-футболу на «Кубок AKKERMANN» и мотосоревнования — гонки эндуро.

Также предусмотрено финансирование мероприятий в сфере ЖКХ и развитие дорожной инфраструктуры. В частности, планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство тепловых сетей и котельных Горнозаводска. В городе будут отремонтированы три участка дорог и тротуары между улицами Кирова и Пионерская. Кроме того, обустроят общественное пространство у памятника В.И. Ленину и площадки ТКО.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с градообразующим предприятием «Горнозаводскцемент» было подписано в 2022 году на Пермском инженерно-промышленном форуме.





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