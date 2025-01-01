Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Молодёжные центры в Пермском крае появятся в нынешнем году в Чернушке, Краснокамске и Березниках В планах — открытие центров в Карагае, Барде и Александровске Поделиться Твитнуть

Юлия Баландина

Константин Долгановский

Правительство Пермского края на заседании 27 мая рассмотрело ход реализации на территории региона национального проекта «Молодёжь и дети».

Как сообщила глава Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина, этот новый национальный проект подразделяется на три федеральных проекта. Речь шла об одном из них — «Россия — страна возможностей». Его главная цель — создание равных возможностей самореализации для детей и молодёжи вне зависимости от территории проживания.

Согласно целевым показателям проекта, порядка 70% жителей Пермского края в возрасте 14-35 лет до 2030 года должны быть системно включены в мероприятия, которые обеспечивают профессиональное и личностное развитие. Ключевым фактором для достижения этого показателя Юлия Баландина считает программу комплексного развития молодёжи «Регион для молодых», предусматривающую создание объектов молодёжной инфраструктуры, таких как молодёжные многофункциональные центры или молодёжные пространства. В настоящее время в Пермском крае около 300 молодых людей системно посещают подобные институции, открытые в Перми, Соликамске, Чусовом, Кунгуре, Чайковском, Лысьве и Суксуне.

На протяжении последних трёх лет Пермский край являлся победителем этой программы. В этом году молодёжные центры открываются в Чернушке, Краснокамске и Березниках. На 2026 год намечен переход от крупных городских центров в небольшие населённые пункты. Заявки на открытие молодёжных центров подали Карагай, Барда и Александровск. Защита проектов предстоит 3 июня.

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