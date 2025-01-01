Над Пермью 27 мая будет летать квадрокоптер Пермяков попросили сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Перми предупредили о проведении видеосъёмки городских объектов с квадрокоптера 27 мая. В администрации сообщили, что на проведение съёмки получены все необходимые разрешения, мероприятия согласованы с соответствующими органами.

«Во вторник, 27 мая, будет проводиться видеосъёмка с квадрокоптера городских объектов. Все мероприятия согласованы с соответствующими органами, получены необходимые разрешения. Просим вас сохранять спокойствие и не беспокоиться о съёмках в воздушном пространстве города», — информирует пресс-служба мэрии.

Видеосъёмка будет проводиться над объектами в центре Перми и над территориями ООПТ, включённых в проект «Зелёное кольцо». В перечень вошли локации городской эспланады — ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Куйбышева, Слудская горка — на ул. Петропавловской, ул. Ленина в Дзержинском и Ленинском районах, Комсомольский проспект — в Ленинском и Свердловском районах, ул. Сибирская — Ленинский и Свердловский районы, набережная Камы — Ленинский и Кировский районы, а также долины рек Егошихи и Данилихи, площадка для отдыха «Золотые пески» в Чёрняевском лесу.

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