Пермяк продал автомобиль и отправил мошенникам около 800 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

60-летний житель Перми стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками почты, Финмониторинга и ФСБ. Об этом сообщает краевая полиция.

Мужчине позвонила девушка и узнала, не ждёт ли он посылку. После его положительного ответа неизвестная сообщила о повреждении посылки и её номера, а затем попросила продиктовать код из смс-сообщения для его восстановления.





После этого последовал новый звонок от «сотрудника Финмониторинга», который заявил, что мужчина стал жертвой мошенников, оформивших кредит под залог его автомобиля. Затем разговор был переведён на «сотрудника ФСБ», который убедил мужчину продать машину, чтобы избежать кредита.





В результате, следуя указаниям мошенников, пермяк перевёл около 800 тыс. руб.





Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», проводится расследование.





В ведомстве призывают быть бдительными при общении по телефону с незнакомцами: не называть им данные своих документов, коды из СМС-сообщений, реквизиты банковской карты, а также не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным при телефонных разговорах.





«Помните, что человек на другом конце провода может представиться кем угодно. Если вы ранее с ним никогда не общались, то не можете достоверно знать, что это звонит конкретный человек», — добавили в полиции.

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