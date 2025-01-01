Приёмную мать из Прикамья осудили за жестокое обращение с детьми Она заставляла ребёнка есть спички и окурки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Александровском МО осудили 57-летнюю женщину за жестокие методы воспитания приёмных детей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Женщина-опекун двух сестёр и мальчика применяла суровые методы воспитания на протяжении двух лет. Как выяснилось, обвиняемая наносила им побои, оскорбляла, лишала полноценного питания и ставила в угол. Кроме того, она заставляла детей подолгу лежать в постели, если они, по её мнению, плохо выполняли свои обязанности по дому, огороду и уходу за пожилой матерью опекунши.





Однажды женщина обнаружила в кармане у мальчика окурки от сигарет, поэтому заставила его съесть их, спички и часть спичечного коробка. В итоге дети сбежали от приёмной матери и рассказали о поступках опекуна правоохранительным органам.





По заключению специалистов, последствиями суровых методов воспитания для несовершеннолетних стали психотравмы, стресс и нервное истощение.





Суд квалифицировал действия обвиняемой по ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщину приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с выплатой компенсации в 50 тыс. руб. каждому ребёнку.





После того как должница не выплатила компенсацию в срок, судебный пристав наложил арест на имущество, ограничил выезд за границу и взыскал долги из её доходов и с банковских счетов. В результате компенсация была выплачена детям, исполнительные производства завершены.

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