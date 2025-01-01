Алина Наумова Данные прикамских должников по алиментам появились в открытом доступе Реестр размещён на сайте ФССП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 мая 2025 года вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве», по которому вводится открытый реестр должников.

Как отметили в ФССП России по Пермскому краю, в реестре будут размещены данные о лицах, имеющих задолженность по алиментам и привлечённых к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в список войдут и те, кто не платит алименты недееспособным совершеннолетним детям, а также должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность.





В ведомстве добавили, что источник информации о неплательщиках алиментов носит стимулирующий характер, а федеральный закон призван способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.





«Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра», — подчеркнули в ФССП.





Реестр должников размещён на официальном интернет-сайте ведомства. Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов.

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