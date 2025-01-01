В Пермском крае простились с участником СВО — сиротой Дмитрием Курусом Он погиб в начале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского муниципального округа

Как сообщили в администрации Александровского муниципального округа, во время выполнения боевых задач в зоне СВО погиб житель Прикамья Дмитрий Курус.

Он родился 30 мая 1991 года. Его детство прошло в Губахе, где Дмитрий окончил школу. После этого молодой человек поступил в Кизеловский политехнический техникум и выучился там на программиста.

Рано оставшись без родителей, Дмитрий жил с младшим братом и дедушкой. Срочную службу проходил в ракетных войсках, а последнее время жил и работал в Москве.

Фото: администрация Александровского муниципального округа

В начале этого года, 10 января, Дмитрий Курус погиб в бою в зоне спецоперации.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащего наградили Орденом мужества посмертно.

Фото: администрация Александровского муниципального округа

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего солдата.

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