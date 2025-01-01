В Прикамье прошли мероприятия в честь Дня славянской письменности и культуры Их провели активисты «Молодой Гвардии» и «Единой России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник посвящён великому наследию святых Кирилла и Мефодия, создателей первой славянской азбуки

В Дзержинском районе Перми активисты провели урок для учащихся школы «Флагман». Урок, проведённый в рамках празднования Дня славянской письменности, охватывал несколько важных аспектов: история славянской письменности, значение письменности в формировании культуры, современная роль славянской письменности.

Учащиеся активно задавали вопросы и демонстрировали заинтересованность темой. Таким образом, урок позволил сформировать у школьников представление о важности славянской письменности и культуры, воспитывая уважение к историко-культурному наследию наших предков.

«Мы напомнили, как важно беречь родной язык, культуру и историю, ведь они формируют наше национальное самосознание», — отметили активисты.

Актив Ленинского и Свердловского районов «Молодой Гвардии» и «Единой России» для учащихся 7-8 классов школы № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина организовали лекторий и мастер-класс. В рамках лектория ребята узнали о великом подвиге Кирилла и Мефодия, о том, как их труд стал основой славянской письменности и повлиял на развитие русской государственности. На мастер-классе по старославянскому письму каждый смог попробовать себя в роли древнего книжника — писать буквицу пером, разобрать значение старинных символов, прикоснуться к языковому наследию наших предков.

Название проекта — «Слово Родное: истоки и гордость» — выбрано неслучайно. Оно подчёркивает связь с родным языком, историей и культурой. Через слово передаётся дух народа, его память, его сила. А знание истоков — это и есть настоящая гордость за свою Родину.

Целью данных мероприятий является популяризация знаний о славянской культуре и письменности.





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