В Перми при проверке АО «Покровский хлеб» выявлены нарушения требований трудового законодательства Решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности Поделиться Твитнуть

После несчастного случая, произошедшего с сотрудником АО «Покровский хлеб», Государственная инспекция труда в Пермском крае провела в отношении общества выездную проверку.

По результатам надзорного мероприятия на предприятии были выявлены нарушения требований законодательства по охране труда.

В частности, как рассказали в пресс-службе инспекции, локальный акт, регулирующий норму выдачи СИЗ в обществе, был разработан с учётом требований утратившего силу законодательства; токарю не были выданы средства защиты органов дыхания, 11 слесарям-ремонтникам — дерматологические смывающие средства.

Также в ходе проверки было установлено, что обучение сотрудников по вопросам охраны труда работодатель проводил самостоятельно, а не в специализированном учебном центре, что является нарушением установленных требований.

Сейчас решается вопрос привлечения общества к административной ответственности.

Напомним, 22 апреля на территории производства, расположенного в Перми по ул. Маршрутной, 13, мастер по ремонту оборудования, поднимаясь по приставной лестнице и переходя на площадку, упал и получил тяжёлые повреждения.

Медики диагностировали у пострадавшего сочетанную травму, включающую открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести, перелом орбиты глаза, стенок лобной пазухи и лобной кости, эпидуральную гематому справа в лобной области, пневмоцефалию, перелом левой коленной чашечки, растяжение мышц шеи.





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