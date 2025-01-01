В пермском ТРК «СемьЯ» модернизируют внешний вид торговой галереи Работы уже начались на первом этаже первой очереди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» началось масштабное преобразование общего пространства в торговой галерее, которое не проводилось с момента открытия. Сначала работы будут выполнены на первом этаже первой очереди торгового центра. Там уже начался ремонт, после которого станет выше потолок и модернизировано освещение.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, когда завершится ремонт, в обновлённых зонах появится другое ощущение пространства, современное и яркое освещение.

«Это самая значительная модернизация в первой очереди ТРК с момента открытия. На примере первого этажа мы оценим результат преобразования и поэтапно займёмся другими зонами торгового центра», — отметила Жданова.

В общей сложности работы займут все лето, так как требуют значительного переустройства сетей. Позже планируется выполнить новую отделку стен.

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