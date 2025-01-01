Дом.ру банк поздравляет предпринимателей с профессиональным праздником Поддержка бизнеса — одно из основных направлений работы банка Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

26 мая отмечается День российского предпринимательства. АО КБ «Урал ФД» (финансовый бренд Дом.ру) более 30 лет поддерживает бизнес любого уровня и масштаба, предлагая удобные и современные решения.

Сегодня в банке действует полный комплекс услуг для корпоративных клиентов: расчётно-кассовое обслуживание для любых оборотов, кредиты на развитие бизнеса, банковские гарантии, депозиты, корпоративные карты, валютные счета для ВЭД, лизинг и другие продукты.

После проведения ребрендинга в 2024 году и выхода на федеральный уровень Дом.ру банк сделал ставку на развитие цифровых инструментов. Так, например, предприниматели могут воспользоваться экспресс-кредитованием и экспресс-гарантиями из любой точки мира и открыть расчётный счёт на сайте банка в один клик. Нужно всего лишь выбрать подходящий тариф.

В линейке есть предложения для начинающего бизнеса с обслуживанием от нуля рублей в месяц, для опытных предпринимателей и для проведения операций в валютах. Для компаний, работающих на маркетплейсах, разработан специальный тарифный план ProМаркет.

Для оформления экспресс-кредита на сумму до 1 млн руб. на срок до 24 месяцев нужно заполнить заявку онлайн и получить решение в течение дня. При этом у клиентов есть возможность снизить ставку, воспользовавшись страхованием жизни или программой защиты бизнеса.

Экспресс-гарантии — надёжный способ обеспечить обязательства компаний, которые участвуют в тендерах и аукционах. Дом.ру банк выдает экспресс-гарантии за 1 день на сумму до 15 млн руб. без залога и поручительств. Достаточно подать заявку на сайте, получить одобрение и заключить необходимый контракт.

Цифровые инструменты, разработанные Дом.ру банком, позволяют предпринимателям сократить издержки, освободить время от выполнения рутинных задач и сосредоточиться на главном — развитии бизнеса.

Дом.ру банк поздравляет с Днём предпринимателя, выражает благодарность своим корпоративным клиентам за доверие и желает всем представителям бизнеса Прикамья новых побед, стабильного роста и процветания!

Подробнее обо всех продуктах и услугах Дом.ру банка для бизнеса можно узнать на сайте, в офисах и по телефону 8 800 100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

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