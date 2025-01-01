Сотрудники филиала «ПМУ» «Уралхима» удостоены высоких наград Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми отмечены федеральными и региональными наградами за заслуги перед химической промышленностью России.

Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили два сотрудника предприятия — главный механик Сергей Воробьёв и слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок Андрей Маршуба. Благодаря их работе успешно реализованы важные проекты развития филиала «ПМУ».

Орденами за заслуги перед химической промышленностью России награждены заместитель начальника цеха № 2 по технологии Алексей Косолапов и заместитель начальника цеха № 12 по монтажу, наладке и испытаниям Сергей Захаров. За многие годы работы на предприятии эти сотрудники внесли весомый вклад в усовершенствование оборудования и технологического процесса.

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили три сотрудника «ПМУ»: ведущий инженер-эксперт по автоматизации отдела главного прибориста и метрологического обеспечения Константин Ишмухаметов, машинист компрессорных установок цеха № 3 Никита Коромыслов, механик отделения по фасовке и отгрузке карбамида РМП-7 Никита Разживин.

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Пермского края награждены аппаратчик производства мочевины цеха № 3 Антон Карпов и начальник отдела организации противопожарной профилактики Алексей Жебряков.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— В День химика государственные награды традиционно получают те из нас, кто внёс особенно значимый вклад в развитие филиала «ПМУ» и химической отрасли России. Мы гордимся каждым из наших коллег и уверены, что благодаря слаженной работе высокопрофессионального трудового коллектива предприятие продолжит успешно двигаться вперёд.





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