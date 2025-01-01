Алёна Бронникова Губахинский хлебокомбинат в Пермском крае признали банкротом Сумма требований кредиторов составила почти 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

ООО «Губахахлеб» в декабре 2024 года обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании банкротом по упрощённой процедуре ликвидируемого должника. Размер требований по уплате налогов и сборов составил 3,6 млн руб., задолженность по выплате зарплат работникам — 554 тыс. руб.

Предприятие накопило долги также перед ООО «ПтицаМельница», ООО «Интерпак», ООО «Альянс-М», ИП Романовым С.И., ЗАО «Чусовская мельница», ООО «Региональная Торговая Компания», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ООО «Гарант-Пак», ООО «РТК», ООО «НПФ «Пермхимпродукт». Сумма задолженности превысила 30 млн руб., просрочка по обязательствам составила более трёх месяцев. В заявлении должник указал сумму требований кредиторов в 24,9 млн руб., по состоянию на март задолженность по зарплатам достигла 2,7 млн руб., по обязательным платежам — 6,1 млн руб.

В документах суда указано, что по итогам 2024 года запасы должника составляли 6,5 млн руб., дебиторская задолженность — 9,8 млн руб., прочие оборотные активы — 1,5 млн руб. при кредиторской задолженности 41,6 млн руб.

«Из представленных суду документов следует факт недостаточности имущества должника для погашения требований всех кредиторов в названном размере. Арбитражный суд приходит к выводу о наличии у ООО "Губахахлеб" признаков неплатёжеспособности, недостаточности имущества для полного погашения требований кредиторов», — отмечается в решении арбитража.

Рассмотрев материалы дела, суд признал заявление «Губахахлеб» о несостоятельности обоснованным, постановил признать ООО банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на пять месяцев. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён ликвидатор Рафаел Егоян, конкурсным управляющим назначен Игорь Бредихин. Судебное заседание по рассмотрению отчёта о ходе конкурсного производства назначено на 6 октября.

По данным Checko, ООО «Губахахлеб» было зарегистрировано 25 ноября 1998 года. Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.. Среднесписочная численность работников — 113 человек.

Учредителем с 2023 года стал Рафаел Егоян (доля в размере 100% уставного капитала), в 2024-м он также возглавил предприятие вместо Елены Ворончихиной. Учредителем ООО до него был Андрей Одинцов, зарегистрированный как ИП в Санкт-Петербурге для ведения деятельности по перевозке грузов спецавтотранспортом, и являющийся также учредителем ООО «Химтрансопт» (оптовая торговля химпродуктами) и соучредителем ООО «Современный дом» (строительство), зарегистрированных в Кирове.

Уставный капитал составляет 109 тыс. руб. В 2024 году выручка предприятия понизилась по сравнению с предыдущим периодом на 14%, до 196,3 млн руб., год был завершён с убытком в 28,7 млн руб.

По данным соцсетей, хлебокомбинат около 80 лет был одним из крупнейших в регионе производителем хлебобулочных и кондитерских изделий и кваса. В ассортименте представлено 140 наименований продукции, которая поставлялась в Соликамск, Березники, Лысьву, Кизел, Александровск, Гремячинск, Чусовой, Горнозаводск, Пермь и Губаху.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.