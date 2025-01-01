На СВО погибли сразу три жителя Прикамья из одного округа Сергей Старков, Роман Леонтьев и Евгений Созонов были стрелками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказала глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских, на СВО погибли трое военнослужащих из Гайн: Сергей Старков, Роман Леонтьев и Евгений Созонов.

По словам Шалгинских, рядовой Евгений Созонов родился 26 мая 1985 и на СВО служил стрелком отделения взвода мотострелковой роты. Мужчина погиб 4 марта прошлого года при выполнении боевых задач.

Гвардии рядовой Сергей Старков родился 1 января 1976 года. Он был стрелком-санитаром отделения захвата 2 штурмового взвода 2 штурмовой роты и погиб 30 января этого года при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Славянка.

Гвардии рядовой Роман Леонтьев родился 29 мая 1990 года. На СВО он служил стрелком стрелкового отделения и был убит во время выполнения боевых задач в районе населённого пункта Куриловка Суджанского района Курской области 17 марта этого года.

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